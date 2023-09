Controlli nel quartiere Piave, espulso uno straniero

Più di 110 persone identificate, 10 esercizi commerciali controllato con all'interno oltre 25 clienti e un cittadino straniero espulso. È il bilancio delle ultime attività di controllo eseguite dalla polizia nell'area del quartiere Piave a Mestre.

Nell’ambito dell'operazione Alto Impatto di questa settimana, il personale della guardia di finanza ha intercettato e controllato un uomo di origine tunisina con a carico diversi precedenti penali e che era solito gravitare nella zona. All’esito degli accertamenti è risultato essere irregolare sul territorio nazionale, quindi è stato preso in custodia ed accompagnato nella giornata di giovedì al centro per il rimpatrio di Bari Palese, dove rimarrà in attesa di essere rimpatriato.

Sempre nei giorni scorsi è stato effettuato anche un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio nella città di Chioggia con la partecipazione di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, che ha portato complessivamente a controllare e identificare circa 50 persone e 30 veicoli.