Via Piave, tutte schierate le forze dell'ordine. Spaccate e danni: le foto

Controlli a tappeto in tutto il quartiere Piave ieri mattina e poi nel resto della giornata. Carabinieri, agenti della questura e polizia locale hanno passato al setaccio le laterali, via Cappuccina, corso del Popolo, via Querini. I controlli a piedi e sui mezzi sono stati continui. Le operazioni hanno portato a fermi e forse, in linea con il "modello Venezia" da giorni robadito dal questore Maurizio Masciopinto, in linea con le prescrizioni del prefetto Vittorio Zappalorto, a delle espulsioni come è successo nel blitz del 26 ottebre scorso in campo Santa Margherita, in centro storico, quando la squadra Mobile ha espulso 13 stranieri irregolari. Nel mirino delle pattuglie appostate ovunque spacciatori, assuntori, persone già fermate, irregolari. È stato continuo in via Piave il passaggio delle volanti, mentre sulle laterali via Sernaglia, via Gozzi, via Dante e via Col Moschin, carabinieri a piedi e forze di polizia in borghese hanno controllato qualche immobile: non è escluso che abbiano portato via qualcuno da rimpatriare. Massiva la presenza della polizia locale in via Querini.

Proprio qui, all'angolo con via Cardinal Massaia nella notte tra lunedì e martedì c'è stata la terza spaccata in meno di due anni al Whisky Bar. «Stavolta non sono riusciti a entrare ma hanno sfondato il vetro - racconta il titolare Roberto Tonolo - A gennaio dell'anno scorso la stessa notte in cui hanno spaccato da me sono andati poi al fruttivendolo di via Mestrina e alla pasticceria di via Costa». Verso via Tasso un altro vetro è stato completamente devastato, tanto che l'ingresso è transennato per evitare che qualcuno cammini sopra i vetri rotti. Momenti di tensione l'altra sera anche in via Dante, stando ai racconti dei testimoni su Facebook. Qualcuno ha sentito rumori e grida provenire dall'hotel Giovannina e ha chiamato i carabinieri. Sono spuntate foto di macchie di sangue sul pavimento e vicino a una porta, ma non si è trattato di un'aggressione come si pensava, bensì del ferimento di una persona alterata dall'alcol che avrebbe rotto delle bottiglie procurandosi dei tagli.