Blitz al condominio Mimose di Eraclea Mare: due stranieri espulsi

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno eseguito un controllo nel condominio “Mimose”, in via Magnolie a Eraclea Mare. Si tratta di un complesso di 96 appartamenti, dei quali 19 interessati da una procedura di sfratto esecutivo. I militari hanno rintracciato, in una delle case, due cittadini tunisini, entrambi non in regola con i documenti di soggiorno. Ad uno è stato notificato l’ordine di lasciare il territorio italiano entro sette giorni mentre l’altro, già destinatario di un provvedimento di espulsione del 2014, è stato colpito da un nuovo decreto e accompagnato al centro di permanenza per il rimpatrio di Bari per il successivo rientro al paese di origine. Per quest’ultimo è scattata anche la segnalazione alla prefettura quale assuntore di stupefacenti, essendo stati trovati poco più di nove grammi di marjuana.

«Dopo il maxi rastrellamento di qualche giorno fa ai “Bacini” a Venezia, l’operazione di ieri è una conferma della strategia messa in atto dal comando provinciale carabinieri - spiegano da San Zaccaria - in linea con le direttive impartite dal prefetto Michele di Bari e validate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di assicurare un capillare controllo del territorio di tutta la città metropolitana che consenta di prevenire sul nascere pericolose forme di illegalità diffusa».