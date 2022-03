Controllo del territorio: le pattuglie a Venezia hanno il taser

Anche a Venezia le pattuglie delle forze dell'ordine per il controllo del territorio da ieri, lunedì, hanno in dotazione il taser, la pistola gialla (ben visibile a distanza) a impulsi elettrici. Questura e compagnia dei carabinieri, in centro storico e terraferma, in questa prima fase, potranno usare il taser che fa parte della dotazione di reparti individuati, a differenza dell'arma ordinaria che viene consegnata al singolo operatore delle forze dell'ordine. C'è una formazione di 5 giorni per l'addestramento all'utilizzo del dispositivo, ma in generale si è arrivati all'attribuzione di questo mezzo ai reparti di alcune città d'Italia dopo un periodo sperimentale.

«Un dispositivo non letale che verrà utilizzato nelle situazioni operative critiche. Un esempio potrebbe essere una persona in strada in escandescenze che gli operatori non riescono a immobilizzare. L'arma consente l'immobilizzazione temporanea per contrazione dei muscoli - spiega il capitano della compagnia dei carabinieri di Mestre, Lucilla Esposito - L'operatore prima di usare il taser avvia una fase di mediazione, poi di intimazione, durante la quale il taser viene attivato e si va a creare un arco voltaico tra un elettrodo e l'altro alle estremità dell'arma, che è visibile ed emette un suono (come fosse una scarica), che funge da deterrente. È efficace per evitare di far degenerare alcune situazioni critiche. Avrà una funzione di difesa dell'operatore e di tutela della pubblica sicurezza. Questo strumento genera impulsi che non vanno a causare danni alla persone, e gli operatori addestrati hanno affrontato un percorso che include gli aspetti sanitari dell'uso. In più, il personale del 118 nelle fasi di pre-utilizzo dello strumento, viene avvisato dal 112, e interviene sul posto».

Nei prossimi mesi è prevista una progressiva operatività dell’arma anche nelle altre sedi distaccate della Provincia. Potrà essere utilizzata tutte le volte che sia necessario respingere una violenza o vincere una resistenza attiva nei confronti di rappresentanti della sicurezza pubblica. Il personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri è stato abilitato al suo impiego attraverso un corso di alta formazione in cui è stato addestrato all’uso corretto dell’arma, e nel quale sono stati approfonditi i presupposti giuridici, le norme di sicurezza, gli aspetti sanitari e le modalità tecnico operative d'impiego. Il taser è un’arma che fa uso dell’elettricità. Quando viene azionato, spara due elettrodi posti su dei piccoli dardi collegati tramite dei fili elettrici al resto del dispositivo, il quale, una volta colpito il bersaglio, produce una scarica ad alta tensione e bassa intensità di corrente, rilasciando brevissimi impulsi che immobilizzano i muscoli. Il suo impiego è disciplinato da un protocollo stringente e solo in casi ben specifici e comunque dopo gli step dissuasivi: prima di esplodere i colpi gli operatori di polizia segnalano all’aggressore che stanno per impiegare l’arma, con avvisi verbali e attivando un arco voltaico all’interno della pistola, visibile e udibile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Ogni pattuglia di tutti i quadranti del capoluogo in servizio 24 ore su 24, sia in acqua che a terra, sarà coperta da operatori abilitati all'utilizzo del taser - argomenta il comandante del reparto Volanti della polizia di Venezia, Enrico Aragona - Il gregario, che compone l'equipaggio, ha frequentato una formazione che gli consente di essere al posto giusto e al momento giusto, laddove l'operatore utilizzerà il taser. La formazione riguarda anche gli operatori della sala operativa che da remoto conducono, guidano, l'attività degli operatori, attraverso una timeline codificata e già predisposta. Sono stati forniti oltre 4 mila taser su tutto il territorio nazionale che a Venezia, sia alla Questura che al comando provinciale dell'Arma, permettono di avere un numero importante di taser in servizio, per la copertura del territorio di competenza. È un mezzo che consente all'operatore di vincere una resistenza, piuttosto che respingere la violenza, senza utilizzare un'arma da fuoco e senza colluttazioni e ferimenti degli operatori di polizia». Da maggio, giugno prossimi saranno dotate del taser tutte le questure d'Italia e anche i territori provinciali. «Fondamentale è per noi la sala operativa, dove gli operatori sono formati per condurre per mano gli agenti su strada e utilizzare lo strumento nelle condizioni previste. Non a caso, il 9 marzo scorso, il servizio di controllo del territorio ha pubblicato le istruzioni, i vademecum delle attività che sono codificate, quindi certificate per l'utilizzo del taser, in situazioni ben precise», conclude il comandante Aragona.