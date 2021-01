Blitz dei carabinieri in un hotel di Sottomarina: identificati tutti gli ospiti

La presenza di forze dell'ordine, martedì mattina di fronte a un hotel di Sottomarina, era massiccia. Le auto dei carabinieri, i mezzi dei vigili del fuoco e della polizia locale non sono passati inosservati. Il motivo? Un controllo nella struttura ricettiva, nato in seguito alle segnalazioni dei residenti.

I carabinieri hanno identificato 23 persone ospiti in 13 unità abitative. Fino a martedì pomeriggio non era emersa alcuna irregolarità, ma le forze dell'ordine stanno proseguendo gli accertamenti approfonditi. In particolare, stanno verificando il ispetto delle normative inerenti la sicurezza e antincendio, quelle igienico sanitarie e urbanistiche. Eì in corso anche la verifica del rispetto delle previste comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza delle persone alloggiate.