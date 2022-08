Controlli in strada, fermato con una pistola nascosta tra le gambe

Doveva essere un controllo di routine della polizia Municipale impegnata in un posto di blocco in strada, invece gli agenti della polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese hanno trovato un 53enne con una pistola nascosta tra le gambe. È successo martedì verso le 14. La pattuglia era alla Fossa di Spinea, quasi all'ingresso del Comune di Mirano dopo la rotonda, e ha fatto cenno al conducente di una Daihatsu Cuore di accostare e fermarsi. Gli agenti si sono avvicinati alla macchina per chiedere all'uomo che viaggiava da solo i suoi documenti.

Appena vicini al finestrino si sono accorti che tra le gambe nascondeva una pistola. Gli agenti gli hanno intimato di poggiare l'arma da fuoco sul cruscotto e di uscire dal veicolo con le mani un alto. Il guidatore, un 53enne senza fissa dimora, non ha opposto resistenza e ha fatto quello che gli agenti gli avevano chiesto. Ha preso l'arma, l'ha appoggiata sulla parte anteriore della macchina ed è uscito lentamente e con la mani dietro alla schiena. Gli uomini della locale hanno aperto la Daihatsu, l'hanno ispezionata e hanno preso in custodia l'arma, in modo da toglierla dalla circolazione. Poi l'hanno esaminata vedendo che si trattava di una scacciacani il cui tappo rosso era stato colorato di nero. Un modello che così era stato reso perfettamente uguale a una Beretta 92, una pistola semi-automatica solitamente in uso alle forze dell'ordine, carica e con il colpo in canna.

Alla richiesta degli agenti di spiegare come mai circolasse con quella pistola, il 53enne ha risposto che l'aveva appena usata in riva al fiume Muson, a Mirano, sparando alcuni colpi per divertimento. La pistola, sequestrata, gli è stata sottratta e l'uomo è stato segnalato in Procura. Al controllo dei documenti infine la Municipale ha infine rilevato che la patente di guida dell'uomo era stata sospesa nel 2006 e non era mai stata riabilitata.