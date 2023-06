Coordinamento sul Mose: «Abbassare a 110 centimetri la quota di sollevamento»

Abbassare la quota di sollevamento delle paratoie anti marea, in maniera progressiva, fino ad arrivare alla soglia dei 110 centimetri, dagli attuali 130. La proposta è arrivata venerdì dal commissario straordinario per il Mose, Elisabetta Spitz, al coordinamento sullo stato di realizzazione del sistema e delle altre opere di salvaguardia della laguna.

La cabina di regia presieduta dal prefetto Michele Di Bari ha riunito i rappresentanti del ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, la Regione, il sindaco di Venezia, i sindaci dei Comuni di Cavallino-Treporti e Chioggia, il commissario Spitz, il provveditorato alle opere pubbliche, il commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova, l'Autorità portuale e il comando della Capitaneria di porto.

Già nella prossima stagione autunnale, le barriere saranno alzate a fronte di una previsione di marea di 120 centimetri. Una progressività che appare necessaria al fine di testare l'operatività delle azioni di manovra relative al sollevamento delle paratoie. Il commissario Spitz ha presentato i risultati ottenuti, confermando la conclusione dei lavori alle barriere alla fine di quest'anno. «Procedono a ritmo serrato - ha affermato - il 5 luglio verrà prelevata la prima paratoia alla bocca di porto di Treporti per la manutenzione e subito dopo l'esito dei riscontri, verrà avviata la gara per trattare tutte le altre bocche di porto. A settembre sarà nominata la commissione per il collaudo e la fase di avviamento si concluderà nel 2025».

Positivo l'avvio delle manutenzioni per il sindaco Luigi Brugnaro. «Il Mose ad oggi ha protetto la città in 49 occasioni. Andrò personalmente a vedere la condizione della prima paratoia che sarà tolta, per verificare il suo stato dopo tutti questi anni di immersione - ha detto il primo cittadino - Il Mose è un cantiere ancora aperto, bisogna proseguire con le opere compensative, continuare il rialzo delle rive e delle pavimentazioni almeno fino a 110 centimetri nelle aree più basse, sostenere il rifinanziamento della Legge speciale per garantire gli extra costi di manutenzione, completare la certificazione dei canali portuali per consentire la piena funzionalità del porto anche di notte e in condizioni meteo avverse. In attesa - ha continuato il sindaco - della nomina dell'Autorità per la laguna bisogna attivarsi per la gestione futura del Mose».

Il prefetto Michele Di Bari ha sottolineato quanto questa infrastruttura sia una grande opera a servizio delle comunità. La tempistica definita dal Commissario Spitz è stata rispettata, le risorse assegnate, e ha ricordato come occorra dare attenzione alle opere per Chioggia e Cavallino Treporti. Tutti i componenti della cabina di regia hanno chiesto che questo organo tecnico rimanga luogo di confronto fino al completamento dei lavori.