Sorvegliati speciali, scoperti a girare in auto con strumenti da scasso: arrestati

Nel primo pomeriggio di sabato scorso, i carabinieri hanno intercettato a Cavallino Treporti un'auto segnalata come veicolo in uso a soggetti dediti alla commissione di furti su auto in sosta. Hanno quindi intimato l’alt al conducente che ha, però, cercato di darsi alla fuga con manovre azzardate. I militari sono riusciti comunque a bloccare l’auto a bordo della quale c'era, oltre all’autista, un 60enne del padovano, anche una donna 54enne, moglie del primo.

Si è poi scoperto che nei confronti dei coniugi, entrambi con precedenti, è in atto la sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza, disposta nell’aprile del 2019 dal tribunale di Venezia. Inoltre, nell’auto i carabinieri hanno trovato anche degli strumenti da scasso (un bastone modificato, una chiave inglese ed un chiavistello in metallo). La coppia è stata quindi arrestata e lunedì il giudice ha convalidato il loro arresto disponendo l’obbligo di firma, rinviando l'udienza a gennaio.