Cordoglio per la morte di Philippe Daverio: «È stato un amico del Veneto e dei veneti»

«Di Philippe Daverio mi resterà impressa la sensazione che ho provato nelle occasioni che ho avuto di incontrarlo personalmente. Un dialogo con lui lasciava sempre l’impressione di aver trovato il modo di leggere un libro in maniera approfondita. Sentirlo parlare sembrava rendesse banale ogni spiegazione in qualsiasi ambito artistico o culturale. Era un gigante della cultura con un modo di esprimersi alla portata di tutti». Così il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ricorda Philippe Daverio alla notizia della sua scomparsa.

«Amico dei veneti»

«È stato un amico del Veneto e dei veneti. Grazie alle incursioni di Daverio in terra veneta il mondo ha sicuramente scoperto e apprezzato qualcosa di più della nostra regione, non solo di quel grande tesoro che è Venezia ma anche di angoli delle nostre campagne come il Barco della Regina Cornaro, le Ville o il patrimonio di memorie lungo il Piave. A lui un pensiero di gratitudine ed un sentimento di vicinanza ai suoi familiari», conclude il presidente del Veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La collaborazione

«Piango l'amico di una vita che ha dato la sua disponibilità a collaborare a una parte del programma per il riconoscimento di Venezia capitale d'Europa, città Stato», scrive il professor Stefano Zecchi, candidato sindaco del Partito dei Veneti. Daverio si era occupato del capitolo “Cultura” del programma di Zecchi. «La Biennale - aveva scritto - non può e non deve essere un corpo culturale separato dalla città, vetrina espositiva affidata ad altri, indifferenti alle esigenze della cultura cittadina e alla città stessa. Come a Milano c’è un “Fuori Salone del Mobile”, diventato ormai la vera curiosità dell’esposizione internazionale, così per Venezia dovrebbe esserci un “Fuori Biennale” o "Oltre Biennale"» alla cui cura ha dato la sua disponibilità».