Il cordoglio del Venezia calcio per la scomparsa di Lorenzo Marinese

È morto Lorenzo Marinese, imprenditore residente nel trevigiano e originario di Palermo - padre di Vincenzo Miranese, oggi presidente della fondazione di Venezia -, noto in Laguna per essere stato il presidente del Venezia Calcio nella stagione 2005-2006, contribuendo a risollevare la società dopo il fallimento.

In una nota, il club arancioneroverde esprime «profondo cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Marinese» ricordando che rilevò «la società fallita all'asta presso il tribunale di Venezia ed ottenne, da presidente, la promozione in C1 nella stagione 2005/06. Il club arancioneroverde si unisce al dolore della famiglia Marinese, a cui vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la società». I funerali si celebreranno a Treviso.