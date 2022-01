Coronavirus, bollettino del 1 gennaio 2022: 14mila contagi in Veneto

Il totale dei casi di positività alla data odierna in Regione Veneto è pari a 14.270, a fronte di 28.150 tamponi molecolari e di 134.667 tamponi antigenici.

Ricoveri in ospedale

Attualmente in provincia di Venezia ci sono 52 persone ricoverate a Dolo (7 gravi), 39 all'Angelo di Mestre (7 gravi), 26 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia (5 in terapia intensiva), 12 a Chioggia (1 grave), 12 a Mirano (7 gravi), 2 gravi a Portogruaro, 2 in terapia intensiva a San Donà e 34 in area non critica a Jesolo. Ad oggi il dato cumulativo del totale dei casi positivi in regione è di 659.993, il dato cumulativo dei deceduti è di 12.395.