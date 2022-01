Covid, superato in Veneto 1 milione di contagi da inizio pandemia

Una data a suo modo storica. Domenica 23 gennaio 2022 è stata superata la quota di 1 milione di contagiati da Covid in Veneto. Il dato è "ufficializzato" dal bollettino di oggi di Azienda Zero, che riporta 1.008.962 positivi - accertati - dal 21 febbraio 2020 ad oggi. Nelle ultime 24 ore sono 14.976 i nuovi casi registrati, ancora in diminuzione rispetto ai giorni scorsi: si tratta di un'ulteriore conferma di quanto annunciato dal presidente della Regione, Luca Zaia: la curva, giorno dopo giorno, si sta timidamenta appiattendo.

Ricoveri in ospedale

Migliora anche la situazione negli ospedali, dove sono ricoverati per Covid 1.910 pazienti, 183 dei quali in terapia intensiva. Guardando alle strutture della provincia di Venezia, ci sono 58 persone a Dolo (5 gravi), 55 all'Angelo di Mestre (6 gravi), 28 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia (1 in terapia intensiva), 37 a Chioggia, 39 a Mirano (7 gravi), 11 a Villa Salus, 1 al Policlinico San Marco di Mestre, 2 in terapia intensiva a San Donà di Piave e 43 in area non critica a Jesolo. Si registrano anche 41 persone ricoverate nell'ospedale di comunità di Noale, 17 al Centro servizi residenziali Stella Marina di Jesolo e 13 all'ospedale di comunità Santi Giovanni e Paolo di Venezia.

Positivi nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 8 di sabato. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Vicenza (+2.966), seguita da Verona (+2.943).