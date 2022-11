Coronavirus, bollettino del 9 novembre: i numeri in Veneto e in provincia di Venezia

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di mercoledì 9 novembre (dato riferito alle 8) mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars-Cov-2: si registrano 4.176 nuovi casi di contagio in Veneto, mentre il numero degli attualmente positivi ha toccato quota 49.794. Complessivamente, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 2.452.585 contagi.

Ricoveri in ospedale

Sono attualmente 696 i pazienti positivi al covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 25 in condizioni gravi. In provincia di Venezia ci sono 19 persone ricoverate a Dolo (1 grave), 32 all'Angelo di Mestre (2 gravi), 11 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia, 2 a Villa Salus, 9 al San Camillo, 18 a Mirano (1 grave), 6 a Chioggia, 24 a Portogruaro (1 grave), 14 a San Donà e 8 a Jesolo. Si registrano anche 10 persone ricoverate nell'ospedale di comunità di Noale e 2 all'ospedale di comunità ss. Giovanni e Paolo di Venezia.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 8 di martedì. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Padova (+925), seguita da Venezia (+803).