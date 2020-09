Coronavirus: il bollettino di oggi con i dati di Veneto e provincia di Venezia

Il nuovo bollettino coronavirus di Azienda Zero di oggi, martedì 29 settembre 2020 (dato riferito alle 8 della mattina), conferma il trend del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2. Oggi si registrano 93 nuovi casi di contagio in Veneto, 19 in provincia di Venezia. Nel nostro territorio il numero degli attualmente positivi sale quindi a 529 (la maggior parte dei quali asintomatici), mentre in regione il numero ha toccato quota 3621.

Ricoveri in ospedale

Guardando ai ricoveri, sono attualmente 240 i pazienti in cura negli ospedali veneti, dei quali 176 positivi (21 gravi) e 64 negativizzati (6 in terapia intensiva). In provincia ci sono 18 persone ricoverate a Dolo (2 gravi), 5 al SS. Giovanni e Paolo di Venezia (1 in terapia intensiva) e 2 all'Angelo di Mestre.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 17 di ieri, 28 settembre. Maggior numero di nuovi contagi si registra a Treviso (+23), seguita proprio da Venezia (+19).