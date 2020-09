Coronavirus, in Veneto parte la sperimentazione del test della saliva

L'annuncio è arrivato oggi nel corso del punto stampa del presidente della Regione Luca Zaia dalla sede della protezione civile di Marghera. Il Veneto sperimenterà il test molecolare della saliva per determinare l'eventuale positività delle persone al coronavirus. Stando quanto dichiarato dal professor Mario Plebani dell'università di Padova, presente alla conferenza con il rettore Rosario Rizzuto, costerebbe una cifra paragonabile al tampone, e il risultato arriverebbe nell'arco delle 24 ore successive.

Il Veneto sperimenta il test della saliva

«È un progetto sperimentale unico che mi rende molto orgoglioso. - afferma Rizzuto - In sostanza, il test della saliva sarà usato per monitorare il personale docente e indispensabile allo svolgimento delle lezioni, con la stessa frequenza con cui si testa il personale sanitario, e quindi ogni 20 giorni». La diagnosi molecolare da saliva, come spiegato dal rettore, ha una affidabilità pari a quella dei tamponi, quindi si può immaginare una procedura di prelievo di saliva che dà la stessa informazione molecolare di un tampone. «E questo significa garantire a chi tutti i giorni va in aula ad insegnare agli studenti e agli studenti stessi la sicurezza».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Parliamo di una grande innovazione, - ha detto Zaia - la saliva diventa la realtà. E se avremo il test rapido con la saliva si va in autodiagnosi». Proprio di test rapido ha quindi parlato Plebani, chiarendo che attualmente i risultati sono soddisfacenti per il test molecolare della saliva, mentre il test rapido è quello basato sull'antigene. «Passeremo a quello - ha sottolineato - quando avremo una sensibilità paragonabile se non superiore a quella del tampone».