Contagi e ricoveri Covid, gli aggiornamenti dell'Ulss 4

Il trend dei contagi da coronavirus nel Veneto orientale viene definito altalenante dall'Ulss 4, che gestisce la sanità nel territorio. «Negli ultimi tre giorni c'è una tendenza al ribasso - fa sapere l'azienda in una nota - dopo una serie di incrementi nei giorni scorsi. Martedì i nuovi casi registrati dal dipartimento di prevenzione sono stati 127, mercoledì 117 ed oggi 65 i nuovi contagi».

Al momento sono 1164 le persone positive al virus nel territorio dell'Ulss 4, che equivalgono allo 0,5% della popolazione del Veneto orientale, così distribuite: Annone Veneto 29; Caorle 66; Cavallino Treporti 68; Ceggia 39; Cinto Caomaggiore 34; Concordia Sagittaria 59; Eraclea 70; Fossalta di Piave 16; Fossalta di Portogruaro 25; Gruaro 6; Jesolo 129; Meolo 32; Musile di Piave 51; Noventa di Piave 38; Portogruaro 115; Pramaggiore 40; San Donà di Piave 175; San Michele al Tagliamento 39; San Stino di Livenza 94; Teglio Veneto 12; Torre di Mosto 24. La percentuale delle persone positive rapportate al numero dei tamponi eseguiti è in media del 10%.

Sul fronte ricoveri, al Covid hospital di Jesolo sono 54 i pazienti in cura, dei quali 14 in terapia intensiva, 3 in terapia semi-intensiva e 37 nell'unità malattie infettive. Oltre a questi ci sono 34 persone ricoverate in strutture private con degenze appositamente allestite, ossia 23 presso la casa di cura Rizzola a San Donà di Piave e 11 alla casa di riposo Stella Marina a Jesolo.