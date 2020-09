Tamponi a chi lavora nei seggi e misure per limitare i contagi nelle scuole

Dati, indicazioni e novità sulla gestione dell'epidemia Covid-19 sono il tema della conferenza stampa indetta dal governatore Luca Zaia oggi, 12 settembre, quando mancano pochi giorni all'inizio dell'anno scolastico ma anche alla data delle elezioni. Tra i dati principali ci quelli relativi ai sintomatici tra i soggetti positivi al virus: «Oggi abbiamo il 94% dei positivi che è asintomatico - ha riferito - sono solo 181 i soggetti che presentano sintomi su 2.940 persone positive al coronavirus. Sui casi isolati sono solo il 2,3% i sintomatici».

Fissate le linee guida relative alla frequentazione delle scuole, si è parlato di nuovo delle varie misure per contenere il rischio di contagio tra gli studenti: «La mascherina gli studenti dovranno metterla solo quando ci si sposta dal banco, non durante la lezione - ha ricordato -. Sarà come al ristorante, se ci si alza dal tavolo la mascherina la si mette per gli spostamenti, così a scuola». La dottoressa Francesca Russo, direttore della Direzione prevenzione e sanità pubblica della Regione Veneto, ha sottolineato che «la mascherina va tenuta in tutte le situazioni definite dinamiche, cioè se per i bambini non è possibile tenere la distanza interpersonale di un metro tra loro, quindi per andare in bagno, in palestra o durante la ricreazione. Questo sempre per i bambini che hanno dai sei anni in su, ma anche per quelli che ne hanno 5 e stanno nelle classi dove gli altri ne hanno 6». Nel caso un bambino abbia dei sintomi viene fatto spostare fuori dall'aula, si convocano i genitori e si contatta il pediatra. Alle famiglie è stato ricordata anche l'importanza di non mandare i ragazzi a scuola con la febbre o sintomi simili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Annuncio - ha detto Zaia - che coloro che faranno gli scrutatori e i presidenti alle elezioni del 20 e 21 settembre, e in generale tutti coloro che lavoreranno nei seggi, possono recarsi nei punti di accesso rapido delle Ulss e sarà fatto loro il tampone rapido».