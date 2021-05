Trovato il corpo carbonizzato di una persona a Chioggia

Poco dopo le 6.30 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Papa Giovanni XXIII in località Brondolo a Chioggia per l’incendio di un cassonetto. Poco distante è stato rinvenuto all’esterno il corpo senza vita di una persona parzialmente carbonizzata. Gli accertamenti sul fatto sono in corso, ma al momento si è potuto appurare che si tratta di un anziano ottantenne.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme evitando la propagazione agli altri cassonetti. Sul posto il personale del sanitario del Suem, i carabinieri e la polizia di stato. L'attività investigativa, iniziata subito dopo il ritrovamento, per ora porterebbe a escludere il coinvolgimento di terze persone e farebbe propendere per il suicidio o una tragica fatalità.