Corpo riaffiora sul versante veneziano del Tagliamento

Un corpo senza vita è riaffiorato ieri mattina sul versante meridionale del Tagliamento nel Comune di San Michele. A dare l'allarme per quanto aveva visto è stato un pescatore e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Latisana (Udine) e i carabinieri dell'Arma di Portogruaro. Fino a ieri pomeriggio mancava il riconoscimento ufficiale della famiglia, ma è quasi certo si tratti di Maura Turolla, la donna 55enne originaria di Castions di Strada (Udine) di cui i famigliari avevano fatto denuncia di scomparsa il 25 maggio scorso.

In quella data la donna si era allontanata dall'ospedale di Latisana dov'era ricoverata, senza dare più sue notizie. I famigliari hanno dato l'allarme. Gli abiti che indossava sembrano gli stessi indicati dai parenti e corrispondono anche altri particolari corporei di notevole importanza. La salma si trova nella cella mortuaria dell'ospedale di Bibione, irriconoscibile. Probabilmente per essere rimasta in acqua 15 giorni.