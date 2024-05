Un uomo senza vita recuperato in canale a Murano

L'hanno visto i conducenti di due barche. Era in acqua lungo il canale del Bisatto, tra Murano e Burano, nella zona di Fondamenta Radi. È lì che venerdì sera intorno alle 18 è affiorato il corpo senza vita Lucio Bardella, artigiano del vetro come da tradizione di famiglia, muranese e fratello di "Reno", il famoso Moreno maestro vetraio scomparso alla fine del 2022. Secondo lutto in due anni per la famiglia e per Murano che ha perso anche quest'altro professionista. Tutti e due cresciuti, assieme agli altri fratelli Livio e Willi, nelle fornaci dell'isola, avevano imparato da piccoli a far girare i ferri nel fuoco per creare i primi cavallucci. Poi i grandi lavori conosciuti e ammirati anche all'estero. Ieri poco dopo le 18 l'allarme è arrivato ai carabinieri dai conducenti di due barche che erano nel canale del Bisatto, tra Murano e Burano, e avevano visto un corpo in acqua galleggiare in corrispondenza di fondamenta Radi.

Conosciuto e stimato, Lucio Bardella ultimamente aveva subito un intervento al cuore. Per questo i carabinieri che hanno avvisato il magistrato non sembrano avere molti dubbi, fermo restando che verranno fatti tutti gli accertamenti, sul fatto che si possa essere trattato di un malore. Bardella, poco più che sessantenne, andava spesso con la canna da pesca in fondamenta per passare un po' di tempo. Padre di due figli ormai grandi, è stato sposato per tanti anni con Paola prima della separazione. Sono stati i vigili del fuoco a recuperare il corpo. Poi i medici hanno accertato il decesso, mentre i carabinieri di Venezia hanno avviato gli accertamenti anche sentendo i fratelli.