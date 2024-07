San Donà, un corpo senza vita riaffiora sul Piave

Poco dopo mezzogiorno di oggi, giovedì 11 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo il Piave tra San Donà e Musile di Piave per il recupero del corpo privo di vita di un uomo. L’allarme è stato dato da un pescatore che ha visto il corpo galleggiare sul Piave. Si tratta del settantenne che aveva fatto perdere le sue tracce da Maserada, nel Trevigiano, 5 giorni fa: Maurizio Contessotto.

I vigili del fuoco intervenuti con l’elicottero Drago 149 hanno calato un sommozzatore che ha vincolato la salma fino all’intervento dei colleghi di San Donà sul posto anche con un gommone. Il corpo è stato portato fino in località Passarella per verifiche e rilievi dei carabinieri della Compagnia di San Donà, assieme alla famiglia per il riconoscimento. Il 6 luglio scorso, a bordo di una Bmw 318d di colore grigio scuro si era allontanato senza dare più sue notizie. Il ritrovamento lungo il corso d'acqua a 5 giorni dal mancato rientro a casa denunciato dai famigliari.