Uomo trovato morto a San Giuliano, per la procura è un gesto estremo

Per la procura di Venezia e gli inquirenti l'uomo trovato morto in acqua a San Giuliano venerdì pomeriggio, con un peso da palestra legato alla vita, si è suicidato. Un gesto estremo, un atto premeditato che il 57enne di Cannaregio avrebbe deciso di compiere dopo essere andato in palestra. È lì che avrebbe portato via il disco di metallo, quello per sollevare i pesi e sviluppare la muscolatura, che si è poi legato alla vita prima di lasciarsi cadere nel tratto di laguna fra la Canottieri e la società Marive.

È lì che lo ha avvistato riverso in acqua Raffaello Benetazzo, titolare dei vivai di Tessera che ormeggia la barca proprio nel pontiletto sotto al quale c'era il corpo del veneziano che si sarebbe tolto la vita. L'uomo aveva lasciato la sua Kia grigia ordinatamente parcheggiata nell'area di sosta di fronte alla riva e con sè aveva la patente. Così la polizia lo ha identificato. Il suo gesto, maturato probabilmente in una situazione di fragilità e disagio, per gli inquirenti che hanno compiuto rilievi e ispezioni sul corpo lasciava pochi dubbi. A conclusione delle indagini la procura restituirà il corpo dell'uomo alla famiglia. Sembra che il 57enne vivesse a Cannaregio assieme all'anziano padre. Numeri utili. Se hai bisogno di aiuto prova a parlarne, dalle 10 alle 24, al numero 02 2327 2327 o tramite la webcall all’indirizzo www.telefonoamico.net.