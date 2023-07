Ulss 4, una campagna di comunicazione per reclutare nuovi studenti (e futuri infermieri)

Il claim è “Io scelgo! Perché gli altri siamo noi" e i protagonisti sono Nicola, Arianna e Michael, infermieri all’Ulss 4. È la nuova campagna di comunicazione per il corso di laurea in infermieristica dell’università di Padova, nella sede distaccata di Portogruaro. L’intento è di promuovere il corso e sensibilizzare i giovani (o meno giovani) ad intraprendere gli studi per questa bella professione.

A presentare l'iniziativa sono stati il direttore generale Mauro Filippi e la coordinatrice del corso, Elsa Labelli. «Questa professione - spiega Filippi - sarà sempre più richiesta nel mondo della sanità. È insostituibile, offre un contratto stabile e duraturo, dà enormi soddisfazioni e possibilità di carriera. Oggi fare l’infermiere significa operare a 360 gradi: in ospedale con svariate responsabilità, nel territorio, a domicilio, nella prevenzione, nell’organizzazione e direzione dei servizi, in un’ampia gamma di strutture sanitarie. Questa campagna di comunicazione si rivolge ai neo diplomati ma anche a persone già in possesso di una laurea, che vogliono intraprendere tale percorso di studi, al termine del quale l’Ulss 4 assicura l’assunzione a tutti i neo laureati».

La coordinatrice Labelli ha confermato la disponibilità di 100 posti per l’anno accademico 2023-2024. Le preimmatricolazioni scadranno a fine agosto e la prova di ammissione si svolgerà il 14 settembre. Gli immatricolati lo scorso anno accademico sono stati 73, di cui l’81% femmine: «Si tratta in gran parte di giovani provenienti dal sandonatese, portogruarese e trevigiano - ha spiegato la dottoressa - ma arrivano anche dal Friuli, dal territorio veneziano, dal sud Italia, e abbiamo anche qualche studente non italiano».

La campagna di comunicazione, realizzata dall’azienda Skriba, comprende il claim e una nuova grafica in vari formati: dalle locandine alle cartoline, includendo espositori e roll up, da esporre nelle strutture sanitarie Ulss 4 e in luoghi pubblici, oltre a materiale per la diffusione sui social network. Il direttore Filippi ha annunciato infine che nel prossimo anno accademico le borse di studio per gli studenti meritevoli di questo corso universitario aumenteranno da 3 a 5. I giorni scorsi una nuova borsa di studio è stata messa disposizione dalla parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Portogruaro e una quinta borsa arriverà da un privato.