Massacrato di botte in ascensore, i cugini Rasu condannati a 24 e 21 anni

La Corte d'Assise di Venezia ha confermato l'omicidio aggravato dalla crudeltà e ha condannato i cugini Radu Rasu e Marin Rasu a 24 e 21 anni per aver ucciso a botte, a mani nude, dentro l'ascensore del condominio Bandiera in rampa Cavalcavia, il 32enne di Salzano Lorenzo Nardelli, nella notte tra il 9 e il 10 agosto 2023.

La Corte, presieduta da Stefano Manduzio, ha stabilito anche una provvisionale di 150 mila euro a ciascuno dei genitori della vittima, costituiti parte civile, riferisce Ansa. La camera di consiglio oggi, lunedì 20 maggio, è durata circa due ore. La richiesta del pm Stefano Buccini era stata, rispettivamente, di 26 e 21, per i due imputati. La difesa dei due cugini moldavi, avvocati Giorgio e Luca Pietramala, si è riservata di ricorrere in Appello una volta pubblicata la sentenza. L'omicidio fu il frutto di un errore. Nardelli aveva un appuntamento nel condominio ma trovando il portone aperto e precorrendo una scala a piedi era finito all'interno dell'appartamento dei cugini Rasu che avevano lasciato la porta socchiusa, pensando fosse quello della donna con cui doveva incontrarsi. I due uomini, Radu 32 anni e Marin 35, hanno sempre sostenuto di aver scambiato Nardelli per un ladro. Nardelli, capito l'errore, aveva tentato di fuggire via prendendo l'ascensore ma i due lo avevano raggiunto all'interno massacrandolo di botte e pugni fino ad ammazzarlo. Il pm non ha chiesto l'ergastolo perché i due cugini non avevano precedenti.