Promozione in Serie A, la città festeggia la squadra in corteo acqueo

Lunedì 3 giugno il Venezia celebra con un corteo acqueo la promozione in Serie A ottenuta ieri sera al Penzo, al termine della finale contro la Cremonese. La città mostra tutto il suo affetto e la riconoscenza ai protagonisti della cavalcata di questa stagione, terminata con la terza posizione in classifica e poi con le meritate vittorie ai playoff.

Come da tradizione, il corteo d'onore si fa sull'acqua: la sfilata in Canal Grande, con i giocatori su una "peata" e lo staff tecnico a bordo di gondole, è partita alle 17 da piazzale Roma, diretta a piazza San Marco. L'abbraccio dei tifosi arancioneroverdi è caloroso, dalle barche (sono decine ad accompagnare il corteo) come dalle rive, con canti, bandiere e cori. Al passaggio a Rialto, cuore della città di Venezia, si leva l'esultanza del pubblico posizionato sopra il ponte.

Per i tifosi è un sogno che si avvera: il Venezia torna in serie A per la stagione 2024/25 grazie a una promozione sofferta, ma meritata, il cui ultimo atto è stato l'1-0 del 2 giugno. L'ultima volta che la squadra lagunare aveva giocato nella massima serie era stato nel 2021/2022: promossa l'anno precedente, era subito retrocessa, concludendo il campionato all'ultimo posto. Dopo un anno di assestamento, ecco il nuovo prodigio: un gioco convincente sotto la guida di mister Paolo Vanoli, tanti gol segnati (l'attacco più prolifico della B) e soprattutto un grande cuore.

Una grande soddisfazione anche per il presidente Duncan Niederauer: «Sono incredibilmente onorato di poter festeggiare la promozione in Serie A - ha commentato -. Questa è una vittoria emozionante per il club dopo una stagione straordinaria caratterizzata da duro lavoro, perseveranza e dedizione incessante tra i nostri giocatori, lo staff e i dirigenti del club. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il sostegno degli sponsor e soprattutto dei nostri tifosi, a Venezia e in tutto il mondo: il loro contributo durante tutta la stagione è stato determinante e ci ha dato grandissime motivazioni».