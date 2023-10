"Un fiore per le vittime" un corteo silenzioso fino al luogo del tragico incidente

Un corteo silenzioso, terminato a poche decine di metri dal luogo del tragico incidente di Mestre che la sera di martedì 3 ottobre è costato la vita a 21 persone. Poi la deposizione dei fiori e di una ghirlanda in memoria delle vittime.

Tanti i cittadini che questa mattina hanno aderito all’iniziativa “Un fiore per le vittime” la manifestazione organizzata dall’associazione Buongiorno Marghera, che da via Fratelli Bandiera ha attraversato via della Pila per arrivare fino al luogo della tragedia. «È un momento di tristezza per la nostra comunità, ciascuno di noi è pervaso dal senso di impotenza davanti a ciò che è accaduto. Oggi, insieme a tanti cittadini che hanno voluto essere presenti, vogliamo rivolgere il nostro pensiero a chi non c’è più e alle persone rimaste ferite», ha commentato il presidente della Municipalità di Marghera, Teodoro Marolo, intervenuto in rappresentanza dell’amministrazione comunale insieme all’assessore alle politiche educative, Laura Besio, consiglieri comunali e di municipalità.