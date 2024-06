Il corteo No Inceneritore invade Mestre: «Basta inquinamento»

Era il primo corteo in assoluto per il comitato "No Inceneritore", nato nel 2019, ed è stato un successo. Più di un migliaio di persone (1300 secondo la questura, molte di più secondo gli organizzatori, che parlano di 5 mila) hanno sfilato oggi pomeriggio nel centro di Mestre, tra la stazione e piazza Ferretto, per urlare e manifestare la loro opposizione sia al nuovo progetto Eni Rewind (che propone un termovalorizzatore per fanghi e percolati a Fusina) sia ad eventuali nuove linee di inceneritori da parte di Veritas.

Il corteo, organizzato oggi 1 giugno perché alla fine del mese avrebbe dovuto tenersi la Conferenza dei Servizi sul progetto Eni Rewind (è stata invece rinviata per consentire un maggiore approfondimento) ha raccolto la partecipazione di tantissime sigle diverse dell'attivismo veneziano e veneto, ma anche di molti cittadini e cittadine di ogni età che oggi sventolavano la bandiera del coordinamento "No Inceneritore".

C'erano Opzione Zero, comitati di matrice cattolica, l'Anpi, Italia Nostra, i comitati locali di Malcontenta, i No Grandi Navi, gli Amici del Parco San Giuliano, associazioni che si battono per la sanità pubblica territoriale, e c'erano i giovani del Laboratori Climatico Pandora (nato due anni fa dall'occupazione dell'ex Umberto I in degrado), che sembrano aver dato una nuova spinta all'attivismo climatico e ambientale mestrino. C'erano anche delegazioni di comitati contro gli inceneritori da tutto il Veneto.

Tanti gli interventi al microfono e gli slogan che si sono concentrati sul sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che più volte in questi mesi ha accusato il coordinamento No Inceneritore di diffondere preoccupazioni infondate senza portare soluzioni. «Mestre non può essere solo inquinamento e droga» hanno urlato in manifestanti, secondo cui andrebbe applicato il principio di precauzione, prima di prevedere la creazione di nuovi impianti per bruciare fanghi: «Eni a Margherà non passerà» promettono. «Questo è un corteo per che dice No a chi pensa prima al profitto che alla salute e all'ambiente. Ma è un Sì a una città che garantisca la qualità della vita e la possibilità di non andarsene, senza schiacciarsi sulla monocultura turistica» hanno sintetizzato. La manifestazione è stata controllata per tutto il tempo dalle forze dell'ordine, presenti anche in tenuta antisommossa, senza registrare alcun momento di tensione.

Il corteo segna anche un cementarsi di relazioni tra gruppi diversi dell'attivismo mestrino e veneziano, come già testimoniava qualche settimana fa il partecipato corteo domenicale a Punta San Giuliano.