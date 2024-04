Il fronte del "no" in corteo contro il ticket, tensioni con la polizia in piazzale Roma | VIDEO

I gruppi del "no" fanno sentire le proprie voci contro l'introduzione del ticket d'accesso alla città di Venezia. La mattina del 25 aprile, in concomitanza con l'avvio della sperimentazione, si sono radunati in fondamenta Santa Chiara con bandiere e striscioni, per protestare contro una misura che ritengono inutile e dannosa. "No al ticket, sì a case e servizi", è lo slogan utilizzato per contestare le politiche dell'amministrazione.

Il presidio era stato autorizzato in fondamenta, in un punto periferico rispetto alle aree di passaggio principale. I manifestanti, diverse centinaia (tra i quali soprattutto giovani e anziani), si sono quindi spostati e hanno occupato provvisoriamente il ponte della Libertà, prima di arrivare a piazzale Roma. All'altezza dei Giardini Papadopoli, in risposta alle intenzioni dichiarate dai alle manifestanti di voler distruggere un totem informativo, si è schierato un cordone di polizia che ha effettuato una carica di alleggerimento, ovvero un'azione fisica per ridurre la pressione del corteo. Dopodiché i dimostranti si sono diretti verso campo Santa Margherita, dove il corteo è terminato.