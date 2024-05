Il corteo acqueo a Venezia per lo scudetto della Reyer femminile

Le barche della Reyer sfilano in Canal Grande a Venezia per festeggiare lo scudetto vinto nei giorni scorsi dalla squadra femminile nel campionato di basket, il terzo nella storia della società. Giovedì 23 maggio la città celebra il titolo nazionale con la tradizionale parata sulle gondole, partita alle 11.30 da piazzale Roma per proseguire verso Ca' Farsetti con un saluto istituzionale e concludersi in piazza San Marco. Una festa per tutta la città, che porta a casa il prestigioso trofeo e rende onore alla squadra, protagonista di una cavalcata inarrestabile coronata nel migliore dei modi. E con pieno merito.

Il titolo è stato aggiudicato martedì 21 maggio con la vittoria della Reyer contro Schio, che ha chiuso la serie delle finali playoff per tre a zero: è il quarto titolo nazionale complessivamente (tre scudetti e una Coppa Italia). Al termine della gara, vinta 80-74 al PalaRomare contro le campionesse in carica, si sono scatenati i festeggiamenti e la gioia delle giocatrici orogranata. La serata ha anche eletto Awak Kuier come mvp della serie.

Il club lagunare si è aggiudicato lo scudetto tre anni dopo quello precedente. La squadra di coach Mazzon ha trovato proprio nella fase dei playoff il migliore stato di forma, chiudendo la stagione con 7 vittorie su 7 partite. Nei tre incontri della finale le orogranata hanno segnato quasi 40 punti di distacco a Schio.