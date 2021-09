Da inizio anno Poste Italiane ha consegnato in Veneto quasi 2,5 milioni di vaccini. Oggi altre 110 mila dosi a Mestre

In Veneto, dall’inizio dell’anno, Poste Italiane ha consegnato quasi 2 milioni e mezzo di dosi di vaccini anti Covid e 7,9 milioni di kit sanitari per i Covid point. L’approvvigionamento non si ferma e oggi sono arrivati all’ospedale dell’Angelo di Mestre i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, per consegnare altre 110.400 dosi di Moderna. Le consegne stanno avvenendo in collaborazione con l’Esercito italiano. Nella mattinata di oggi, infatti, alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini e hanno concluso il loro viaggio, raggiungendo la destinazione finale di Mestre.