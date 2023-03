Potenziamento della sicurezza per la mobilitazione degli anarchici

Forze di polizia e sindaco di Venezia Luigi Brugnaro al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cosp) di martedì, presieduto dal prefetto Michele Di Bari per organizzare un piano di potenziamemto della sicurezza in vista della mobilitazione di sabato annunciata via social da anarchici e No vax in solidarietà allo spagnolo Fernandez Juan Antonio Sorroche, condannato l'anno scorso a 28 anni per l'attentato alla sede di Villorba della Lega, nell'agosto del 2018.

In un clima di alta tensione che interessa altre città come Milano in questi giorni, alle prese con la distruzione di vetrine e auto contro il 41 bis confermato nei confronti di Alfredo Cospito, Venezia si prepara al secondo grado di giudizio per Sorroche. L'anarchico comparirà davanti alla corte d'Assise d'Appello nell'aula bunker blindata e presidiata di polizia a Mestre. Intanto per sabato i militanti hanno lanciato via social un ritrovo in campo Santa Margherita alle 15 per chiederne la scarcerazione. Ancora non ci sarebbe stato un preavviso alle forze di polizia (per le 72 ore c'è tempo fino a mercoledì stasera), se non attraverso i volantini dei gruppi anarchici, captati dai reparti investigativi.

Rispetto all'anno scorso, quando ci fu il primo grado a Treviso con la condanna di Sorroche a 28 anni, il clima è più teso proprio per la vicenda legata a Cospito e alla sua condanna al regime del carcere duro. A Venezia quindi l'allerta sale e questo è il motivo del Cosp di martedì, per rafforzare e distribuire in città le pattuglie a garanzia del rispetto dell'ordine pubblico, di fronte a una mobilitazione di gruppi estremi con componenti in arrivo forse anche da fuori.