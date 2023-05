A Venezia le mense scolastiche costano più di 700 euro all'anno

Poco più di 87euro nella scuola dell'infanzia e di 89 euro in quella primaria: è la spesa media che una famiglia veneta ha sostenuto per la mensa scolastica nell’anno in corso, rispetto agli 82 euro della media nazionale. Un dato che si assesta rispettivamente a 80 e 85 euro nel territorio metropolitano di Venezia. È il risultato di un'indagine condotta da Cittadinanzattiva su tutto il territorio nazionale.

Singolo pasto a partire da 4 euro

Nel Veneziano, il costo di un singolo pasto alla scuola materna ammonta a 4 euro, mentre alle elementari è di 4,25 euro. Facendo i calcoli, una famiglia spende tra i 720 e i 765 euro all'anno per garantire ai figli il pasto scolastico. Colpisce in particolar modo la differenza con la più economica tra le città metropolitane italiane, quella di Roma, dove il costo di un pasto, per la famiglia "tipo", è di soli 2,40 euro in entrambe le tipologie di scuola. A livello di singoli capoluoghi, sono le famiglie di Barletta a spendere di meno (2 euro), mentre per l’infanzia si spende di più a Torino (6,60 euro a pasto) e per la primaria a Livorno e Trapani (6,40).

Nell'indagine, Cittadinanzattiva ha preso in esame le tariffe di tutti i 110 capoluoghi di provincia. La famiglia di riferimento è composta da tre persone (due genitori e un figlio minore), ha un reddito lordo annuo di 44.200 euro, con corrispondente Isee di 19.900 euro. Nel calcolo della quota annuale del servizio di ristorazione scolastica, è ipotizzata una frequenza di 20 giorni mensili, per un totale di 9 mesi.