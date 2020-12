Covid, bollettino del 15 dicembre sera: numeri in Veneto e provincia di Venezia

«Nelle ultime 24 ore, in Veneto, sono stati effettuati 16.810 tamponi molecolari e 35.831 tamponi rapidi, per un totale di 52.641 test. Sono state riscontrate 3.320 nuove positività. La percentuale di tamponi positivi rispetto al totale dei tamponi effettuati sulla popolazione esposta al contagio (100 mila persone) è quindi pari al 6,30%». Lo ha scritto la direzione del dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto martedì, rispetto al dato nazionale del direttore della Prevenzione del ministero della Salute, che lo aveva dato al 18%.

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di martedì 15 dicembre (alle 17) conferma l'aumento dei casi di positività al Sars-Cov-2 (assieme ai tamponi effettuati): si registrano 1.672 nuovi casi di contagio in Veneto, 311 in provincia di Venezia. In Regione il numero è pari a 93.156. Cinque giorni fa, il 10 dicembre alle 17, i casi erano 83.927. Rispetto alle 8 si registrano altri 36 decessi in Veneto (sono oltre 5000 in tutto da da marzo), nella seconda metà di novembre, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per la Regione si è rilevato un 40% in più di morti.

Ricoveri in ospedale

Sono attualmente 2.958 i pazienti in cura negli ospedali veneti, area non critica, più 372 in condizioni gravi (terapia intensiva). In provincia di Venezia ci sono: 132 persone ricoverate a Dolo (più 16 gravi), 63 al Santi Giovanni e Paolo di Venezia (più 7 in terapia intensiva), 76 all'Angelo di Mestre (più 17 gravi), 1 all'ospedale Fatebenefratelli, 26 al policlinico San Marco di Mestre, 63 a Villa Salus, 8 a Mirano e 5 in terapia intensiva, 11 all'ospedale di comunità di Noale, 6 a Chioggia e uno in terapia intensiva, 59 a Jesolo (più 14 gravi), 2 a Portogruaro, 1 a San Donà (più 1 grave) e 13 alla casa di cura Rizzola. Si registra anche 1 persona all'Odc (ospedale di comunità) Fatebenefratelli, 3 all'ospedale di comunità Relaxxi di Noale, 16 al centro Nazareth di Venezia e 5 al centro servizi residenziali Stella Marina di Jesolo Lido.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 8 del 15 dicembre. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Verona (+362), seguita da Venezia (+311).