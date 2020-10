Covid, il «caso Venezia» fa discutere. Funzione pubblica Cgil contro Ulss 3

La Funzione Pubblica Cgil torna sul «caso Venezia» dopo l'aggiornamento dei contagi Covid del presidente della Regione Luca Zaia, sabato. «Non è una tragedia - ha detto il governatore - continuiamo il contact tracing per individuare i positivi». Il segretario della sigla sindacale Daniele Giordano torna a parlare di «interventi urgenti per evitare di trovarsi nelle medesime situazioni vissute nei primi mesi dell’anno - si rivolge anche all'Ulss 3 - Non si risolvono i problemi della pandemia facendo finta che tutto vada bene arroccati nel fortino di via don Tosatto - dichiara -. Non vogliamo fare allarmismo, ma quando ci sono casi in ospedale, nelle aziende private, al Fatebenefratelli, nelle scuole, tra i vigili del fuoco, a Villa Salus, in Veritas e in altri posti di lavoro non si può parlare di normalità e l'Ulss 3, dopo una prima convocazione del tavolo sull’emergenza, si è nuovamente arroccata per evitare che si possa discutere di quanto sta accadendo», tornando a chiedere un potenziamento degli organici e la verifica da parte della Regione dello spostamento di pazienti positivi negli ospedali di comunità, «non vorremo che poi di eventuali possibili focolai fossero accusati i lavoratori».

La replica

La replica dell'azienda arriva poco dopo. «L'Ulss 3 con i suoi operatori e i suoi vertici è impegnata dall'inizio della pandemia, e nuovamente in questi mesi di ripresa del contagio, su tutti i fronti del contrasto al Covid-19 e non è certo Fp Cgil a evidenziare come si stia tornando a una situazione delicata e complessa, che è sotto gli occhi di tutti. Dall'aeroporto alla scuola, dal mondo del lavoro a quello dell'assistenza agli anziani, dalle case di riposo alle strutture sanitarie: su ognuno di questi fronti, nei fatti e non a parole, l'azienda sanitaria è impegnata quanto più possibile nella ricerca e nella messa in pratica di risposte operative. Questo è il tempo dello sforzo comune e del dialogo costruttivo, che però non può nascere dai toni che Fp Cgil si è abituata ad utilizzare; dialogo che, contrariamente a quanto afferma il sindacato è aperto con tutte le sigle sindacali che mostrino la disponibilità a un lavoro comune per un'azione ancora più efficace. A meno che Fp Cgil non pensi che davvero, in questo momento delicato e complesso, la risposta ai bisogni della gente sia la bassa polemica, o la minaccia di "azioni sindacali". Quanto a Noale, il presidente in conferenza stampa ha illustrato le corrette modalità di utilizzo degli ospedali di Comunità dentro le strategie anti-Covid, a cui l'azione dell'Ulss 3 è in tutto allineata».