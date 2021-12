Corrono i contagi, oggi quota 3.271 in Veneto. «Covid hospital scelta obbligata»

Corrono i contagi in Veneto, oggi, domenica 12 dicembre, il bollettino segnala 3.271 contagi così distribuiti per province: 693 a Padova, 712 a Treviso, 525 a Venezia, 451 a Verona, 667 a Vicenza, 87 a Belluno e 123 a Rovigo.

«Negli ultimi giorni la pandemia causata dal Covid è molto cresciuta e non possiamo aspettare una sua esplosione per prendere provvedimenti - commentra il direttore della sanità veneta Luciano Flor - La trasformazione in Covid hospital dell’ospedale di Schiavonia, come di tutti gli altri con questa caratteristica, è assolutamente temporanea e ha uno scopo precauzionale. Dobbiamo essere pronti a fronteggiare un’eventuale ondata e a non sballottare i malati inviandoli fuori provincia, come è successo nei giorni scorsi proprio nella provincia di Padova».

Più in generale, Flor fa notare che «in questo momento stiamo chiedendo uno sforzo a tutti gli ospedali della regione e del padovano. In tutti si decide di giorno in giorno, a seconda dell’andamento della pandemia e dei ricoveri, la migliore organizzazione per la sicurezza dei malati. Avere reparti con pazienti Covid e non Covid è un rischio che nessuno vuole correre, motivo per il qualela scelta di concentrare i malati in alcune strutture è una scelta obbligata». Ci sono in regione 894 persone ricoverate con Covid (comprese quelle guarite), di cui 133 in terapia intensiva. Segnalati nel report veneto di Azienda Zero anche 4 decessi. In provincia di Venezia ci sono 38 ricoveri Covid a Dolo, 27 a Mestre e 21 a Venezia ospedale Civile.