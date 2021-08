Ferragosto, attivi tutti i Covid point del litorale

Non si ferma mai l'attività volta alla lotta al Covid-19, in particolare in questi giorni nelle località di vacanza dove si registra la punta massima di presenze dell'estate e dove i test per la ricerca del virus, con tampone, sono notevolmente incrementati. Il motivo è noto: l'enorme richiesta di tamponi rapidi da parte dei turisti di vari Paesi europei (Germania in primis) che necessitano del test per il rientro in patria dopo le vacanze, a questi si è aggiunto chi non è vaccinato, non è in possesso di green pass, e necessita del tampone per poter partecipare ad eventi, cerimonie o altro. Non per ultimo c'è l'attività di screening legata ai contagi.

Domani, Ferragosto, l’attività di testing continuerà dunque senza pause festive in vari covid point territoriali, mentre per effetto del ridotto numero di prenotazioni i centri di vaccinazione dell'ulss 4 rimarranno chiusi. Questi i punti tampone accessibili a Ferragosto: a Jesolo, via Levantina 104 (fronte ospedale), a Bibione, piazzale Zenith, gestito da Sherman B/Synlab Datamedica, a Cavallino Treporti, via Treportina 30, gestito da Sherman B/Synlab Datamedica, a San Donà di Piave, via Girardi 23. «Per far fronte a una nuova e imprevista richiesta di tamponi è stata predisposta una rete di testing che ha implementato la capacità di produzione da 1000 a oltre 6000 tamponi giornalieri, con l'aiuto anche di centri privati e delle farmacie – dichiara il direttore generale dell'Ulss4, Mauro Filippi - . Un doveroso ringraziamento va a tutto il personale dell'Ulss4 che da mesi è impegnato, con dedizione e sacrificio, nella lotta al Covid-19 su tutti i fronti, senza mai fermarsi, neppure nei giorni festivi».