Nel furgone 500 litri di gasolio acquistati in nero: denunciato 50enne di Favaro

Faceva la "cresta" sul carburante che consegnava e lo rivendeva al prezzo di 90 centesimi al litro. A scoprire il comportamento scorretto e illegale di un autotrasportatore trevigiano di 44 anni, P.L., dipendente di un'azienda di trasporti, sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso che lo hanno denunciato per furto e trovato all'interno della sua abitazione alla periferia della città, con una cisterna da 300 litri di gasolio che è stata posta sotto sequestro. Ora, oltre ai guai con la giustizia, rischia il posto di lavoro. La notizia è riportata da Trevisotoday .

Denuncia per ricettazione

L'indagine che ha portato i militari, coordinati dal comandante Andrea Caminiti, a scoprire questo dipendente infedele è cominciata qualche giorno fa quando una pattuglia ha intercettato, lungo la strada Treviso-mare, il furgone Fiat Scudo di un pescatore 50enne di Favaro Veneto, B.M.. A bordo del veicolo, perquisito dai carabinieri, sono state trovate varie taniche piene di gasolio con un quantitativo complessivo di circa 500 litri. Messo alle strette, il pescatore (senza nessuna bolla o documento che provasse un acquisto regolare) ha riferito di aver acquistato il gasolio dal 44enne, al costo di 450 euro. Per questo motivo il 50enne è stato a sua volta denunciato per il reato di ricettazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'indagine dei militari ha permesso di accertare come l'autotrasportatore si appropriava, al termine di ogni trasporto, di piccoli quantitativi di gasolio che venivano appunto immagazzinati e poi smerciati a clienti compiacenti. L'indagine per chiarire il giro d'affari, molto redditizio, del 44enne proseguirà anche nei prossimi giorni. All'uomo, oltre alle taniche, sono stati sequestrati tutti gli strumenti per scaricare dalla cisterna della sua autobotte il gasolio da rivendere.