Crisi Fabilia, Consumatori24: «L'hotel di Jesolo non aprirà, hanno incassato acconti ma per ora nessun rimborso»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

«Con l'avvicinarsi della bella stagione, come di consueto, aumentano anche le prenotazioni per viaggi e vacanze. Tuttavia sempre più numerose sono le segnalazioni che pervengono presso l'Associazione Consumatori 24 di Treviso relativamente alle prenotazioni effettuate presso la catena di alberghi Fabilia Group, specializzata nelle vacanze per famiglie con bambini, il cui hotel, nel Veneto, è situato a Lido di Jesolo.

Le segnalazioni provengono da molte provincie tra le quali Venezia, Padova e Treviso. I consumatori sembrerebbero aver acquistato i soggiorni presso la struttura attraverso il sito ufficiale, ancora perfettamente funzionante, versando dei cospicui acconti, così come previsto dalla politica aziendale. Tali prenotazioni sono state poi annullate dalla società a seguito della chiusura della stessa, a causa di apparenti e perpetrate difficoltà economiche. Un gran peccato per i turisti, considerando soprattutto, che le somme ricevute a titolo di acconto, ad oggi, non sono ancora state restituite ai relativi clienti.

"Il sito internet ancora attivo purtroppo continua a trarre in errore e pertanto, in questo caso, l'informazione sullo stato di questa compagnia è un elemento fondamentale. Sperando dunque di diffondere la notizia a quanti più utenti possibile, suggeriamo di prestare estrema attenzione e di non versare ulteriormente acconti, poichè le vacanze non potranno comunque essere svolte presso le strutture in questione.", riferiscono i responsabili di Consumatori 24.

Ad ogni modo, Consumatori 24 terrà ben d'occhio la situazione si vocifera infatti che la società richiederà la liquidazione giudiziale, in ogni caso l'associazione si sta già attivando perchè le somme versate possano essere ristorate seguendo le procedure di legge e rimanendo a disposizione dei consumatori per informazioni ed assistenza nelle richieste di rimborso».