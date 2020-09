Parrucchieri e estetiste: crisi nera a Venezia e Mestre, bene la provincia

La crisi del turismo si ripercuote anche sulle imprese di estetica e acconciatura. È il quadro che emerge dal sondaggio che Cna Benessere Metropolitana di Venezia ha svolto nei giorni scorsi tra i propri associati, per capire come la categoria stia uscendo dall'emergenza sanitaria e quali siano le prospettive per l’autunno.

Venezia e Mestre in crisi, bene la provincia

Emerge una netta distinzione tra le ditte di Venezia Centro Storico e di Mestre da una parte e quelle della provincia dall'altra. «Nel Comune capoluogo infatti, tanto in terraferma che nella città d'acqua» spiega il segretario di categoria Michele Barison - il 70% delle aziende di cura e servizi alla persona nel trimestre giugno-agosto ha subito un calo di fatturato rispetto all’anno scorso che va dal 25 al 50%. Se la situazione non migliora, oltre la metà degli imprenditori che abbiamo sondato farà fatica a mantenere tutti i propri dipendenti».

Quadro ben diverso è quello che emerge nelle altre zone della provincia, dove il 60% delle aziende intervistate ha registrato un andamento stabile del fatturato e un 20% addirittura in aumento rispetto al 2019. «Appare piuttosto evidente - commenta quindi il responsabile metropolitano di estetiste e acconciatori CNA - come la pesante crisi del turismo internazionale dovuta al lockdown a Venezia e Mestre si sia fatta sentire più che altrove su numerose fasce di popolazione, impoverendole e condizionandone i consumi. E come il discorso cambi piuttosto radicalmente nelle altre aree, con confortanti segnali di ripresa e un livello occupazionale di sostanziale stabilità».