Jesolo accoglie Cristina D'Avena e le dedica un tratto di lungomare

Una nuova stella illumina l’arenile di Jesolo. La città ha dedicato quest’anno a Cristina D’Avena un tratto di arenile del consorzio Pineta 4, tra il 4° accesso al mare di viale Oriente e via Bucintoro, ad anticipare il tratto intitolato ad Alessandro Del Piero. La cerimonia di intitolazione con la consueta scopertura della targa si è tenuta lunedì sera, alle 21, in piazza Milano, dove la cantante bolognese è arrivata a bordo di una carrozza trainata da cavalli.

«Dal 2001, prima edizione dedicata ad Alberto Sordi, Jesolo lega il proprio nome a grandi personaggi della musica, dello spettacolo, del cinema, dello sport e anche della scienza. - ha detto il sindaco, Christofer De Zotti - Quest’anno torniamo al mondo della musica con Cristina D’Avena, un personaggio molto positivo, che ha accompagnato parte della storia del nostro Paese e a cui molti italiani sono legatissimi».

Cristina D'Avena si è detta molto emozionata per essere rientrata nella cerchia di personaggi che possono contare su un tratto di lungomare a loro dedicato: «Non è qualcosa che capita tutti i giorni - commenta Cristina D’Avena -. Sono felice perché credo che questo evento lanci un segnale positivo e in questo momento abbiamo bisogno di positività, sorrisi e amore. Ora tutti stiamo cercando di riprendere in mano la nostra vita e tornare a vivere bei momenti insieme ai nostri familiari. Noi artisti, che abbiamo dovuto rimanere fermi 2 anni e mezzo, stiamo cercando di contribuire con la musica».