Crolla il controsoffitto in classe al liceo Tommaseo

I primi segni di cedimento e poi il crollo. Paura questa mattina all'interno a palazzo Martinengo, sede del liceo Tommaseo a Venezia. Una porzione di controsoffitto è collassata ed è finita a terra. Si tratta di una parte affrescata, risalente al Settecento.

Fortunatamente, al momento del crollo non erano presenti studenti e docenti all’interno dell’aula, perché preventivamente allontanati e trasferiti in un’altra classe per proseguire le lezioni. Il fatto - secondo una prima ricostruzione - potrebbe essersi verificato a causa del cedimento della fibra naturale che tiene legati gli affreschi. Gli esperti della Città Metropolitana hanno eseguito subito un sopralluogo. La scuola era già stata oggetto di verifica statica alcuni anni fa e anche di restauro di alcuni controsoffitti più ammalorati.

Al momento i tecnici della Città Metropolitana, sia con un ingegnere strutturalista che con un’impresa di restauro, stanno continuando a monitorare la situazione per verificare se ci siano altri movimenti che possano presagire situazioni come quella di oggi. Al termine dei controlli ci sarà un confronto con il dirigente scolastico per determinare le aule a disposizione per le lezioni di domani.