Venezia, crolla parte di un terrazzino

Dalle 7.30, di venerdì, i vigili del fuoco stanno operando in Sestiere Cannaregio 3295 a Venezia per la caduta di parte di un terrazzino di pietra di un’abitazione privata. Fortunatamente nel momento dell'incidente nessuno si trovava nelle vicinanze. Non si registrano quindi feriti.

Una parte del manufatto, composta dai capitelli di pietra della ringhiera, si è distaccata cadendo sulla fondamenta in quel momento deserta. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa lagunare hanno effettuato un primo sopralluogo per verificare la staticità del resto del terrazzo e transennato momentaneamente l'area. Sul posto il personale del Comune per interdire la zona sottostante. Alle 9.30 l'intervento di soccorso era ancora in corso.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday