Cub Trasporti: «Leonardo e Rfi militarizzano la ferrovia». Accordo per movimentare risorse militari

«No alla militarizzazione delle ferrovie. No all'accordo per far viaggiare risorse militari, all’interno e fuori dall'Europa». Sindacato Cub Trasporti sul piede di guerra dopo l'intesa firmata tra Leonardo, azienda industriale dell’aerospazio, difesa e sicurezza, e Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) per realizzare un progetto condiviso nell’ambito della "Military Mobility".

«Un’iniziativa Ue - si legge nel comunicato stampa di Leonardo e Rfi del 15 aprile - finalizzata ad aumentare le capacità infrastrutturali e digitali esistenti, per assicurare la movimentazione di risorse militari all’interno e all’esterno dell’Europa, anche con breve preavviso e su larga scala, garantendo capacità di trasporto sicure, sostenibili e resilienti». Per il Cub, in questo modo «la rete ferroviaria italiana entra a pieno titolo nei preparativi di guerra perseguiti da tempo, ma con un’accelerazione straordinaria negli ultimi mesi, dall’Ue e dal governo italiano». Il comunicato congiunto, spiega Giampietro Antonini del Cub Trasporti Venezia, dice che "il trasporto di materiale militare sarà realizzato attraverso infrastrutture dual-use".

«Questo significa che correrà sugli stessi binari e sugli impianti della rete utilizzati per il normale traffico passeggeri e merci, che verranno sottoposti alla supervisione e al controllo di Leonardo attraverso “tecniche avanzate di intelligenza artificiale. In poche parole - commenta il Cub - si sta attuando, nel silenzio generale la militarizzazione del settore ferroviario e il passaggio delle infrastrutture sotto il controllo dell’industria militare più potente d’Italia, al fine di assecondare l’escalation alla guerra voluta dalla Nato». L’accordo, secondo il comunicato Leonardo e Rfi, «prevede l’utilizzo del know how specifico nel mondo della sicurezza e della circolazione ferroviaria integrando nel progetto le componenti di gestione della circolazione di Rfi con le altre piattaforme di mobilità aeree e terrestri necessarie a generare un contesto di interoperabilità tecnologica in base a principi di sicurezza estremamente robusti».

«Negli ultimi mesi - dice il sindacato autonomo - i profitti di Leonardo sono passati da 40 a 459 milioni, grazie alle super vendite di sistemi militari all’Ucraina, a Israele e a regimi in guerra di mezzo mondo. Non facciamoci trascinare nella guerra - lo slogan - Difendiamo il trasporto pubblico. La ferrovia non si tocca».