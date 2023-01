Negli spazi dell'ex cinema Imperiale di San Polo nasce un centro dedicato a moda e arte

Alle porte di campo San Polo a Venezia, più precisamente nella calle dei Saoneri, sorgerà un nuovo spazio culturale ed espositivo privato. ?A occuparsi del progetto di riqualificazione sarà la società "Al Duca d’Aosta", che gestisce due noti negozi a Mestre e a Venezia, e che a San Polo insedierà il proprio "Cultural fashion centre" negli spazi del vecchio cinema Imperiale. Al piano terra è prevista una sezione dedicata alla moda, al primo una galleria d’arte.

Il piano è stato approvato dal Comune di Venezia con apposita delibera: un atto che, come spiegato dall'assessore all'urbanistica Massimiliano De Martin, «sostiene l'impegno del privato nel dare nuova vita a un luogo ormai chiuso da decenni: un chiaro esempio di sussidiarietà e di impegno nel voler rigenerare gli edifici della città», che inoltre garantisce «la creazione di 10 nuovi posti di lavoro nel centro storico di Venezia».

L'iniziativa, nello specifico, consiste nela ristrutturazione dell’intero compendio e nella riorganizzazone del sistema edilizio, frammentato negli anni e progressivamente degradato. Il progetto prevede anche un incremento di volume al piano terra, pari a 34 metri quadrati, con lo spostamento dei serramenti posti lungo la facciata sud e la rimodulazione degli spazi interni, creando locali necessari all’attività commerciale: bagni, servizi ed aree per il personale. Anche lo spazio esterno sarà oggetto di riqualificazione, ma mantenendo la struttura ed i materiali dell’epoca. Il tutto è stato sottoposto alle valutazioni della soprintendenza, che ha dato parere favorevole.

Secondo l'amministrazione, il progetto consentirà di aprire al pubblico, lungo tutto l'arco dell'anno, spazi per eventi e momenti di confronto che vedranno in primo piano la moda e l'arte. Per realizzarlo la società ha programmato una spesa di 2 milioni di euro.