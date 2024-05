Da Martellago a Vigonovo, passata la festa del Giro d'Italia

La "carovana rosa" del Giro d'Italia ha attraversato la provincia di Venezia, accompagnata dall'usuale festa e entusiasmo dei tifosi. I ciclisti, partiti oggi da Fiera di Primiero, sono arrivati a Martellago intorno alle 16.05, con un gruppetto di testa di cinque corridori seguito dal gruppo a circa 15 secondi di distacco: ad accoglierli centinaia di persone, che da ore attendevano l'arrivo della corsa.

Poi Maerne, Mirano, Scaltenigo, Cazzago, con tante persone ad accompagnare la corsa in particolare all'attraversamento dei centri abitati. La corsa è proseguita per la riviera del Brenta. Dolo, Fiesso d'Artico e poi Stra, fino a Vigonovo: sempre 15 secondi di distacco per il gruppo di testa. Come sempre, la corsa è diventata occasione di promozione del territorio, con telecamere e commentatori Rai che hanno mostrato e celebrato le ricchezze dei comuni attraversati.

Poi i corridori sono entrati nella provincia di Padova, all'altezza di Saonara, e a 9 chilometri dall'arrivo il gruppo ha ripreso i fuggitivi: come previsto, la tappa è finita con un arrivo in volata. Nessuna pioggia, nonostante fossero temute dagli staff. In Prato della Valle a Padova ha vinto il belga Tim Merlier, delusione per le ambizioni dei corridori italiani. L'arrivo alle 17.00.

Le strade del veneziano, chiuse per la kermesse, stanno man mano riaprendo. La corsa rosa riparte domani da Mortegliano, fino a Sappada. Nel veneziano lo si rivedrà, forse, l'anno prossimo.