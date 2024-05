Da stasera a domani ancora allerta meteo sul Veneto

Ancora temporali e livello dei fiumi da attenzionare in tutto il Veneto, tra stasera e domani. Lo dice il bollettino emanato dalla Protezione Civile alle 13.00 di oggi, 20 maggio. A preoccupare, oltre alle precipitazioni, che dovrebbero stare tra i 20 e i 60 mm nel veneziano (più forti nelle aree centro-settentrionali del Veneto) è il livello dei fiumi e la tenuta degli argini, già pesantemente stressati dalle piogge abbondanti dei giorni scorsi.

Nello specifico, per quanto riguarda l'area della città metropolitana di Venezia, preoccupano in particolare i bacini del Basso Brenta e Bacchiglione (allerta rossa) e quelli del Basso Piave, Sile, e del bacino scolante nella Laguna (allerta arancione). Riguardo le due aree, la protezione civile sottolinea «le condizioni di criticità già in atto che interessano la rete idrografica secondaria e di bonifica, lo stato di imbibizione delle arginature particolarmente sollecitate dall’evento della scorsa settimana, con punti estremamente vulnerabili lungo il Muson dei Sassi ed il sistema Fratta-Frassine-Gorzone e le problematiche che ancora interessano alcuni dei principali corpi idrici afferenti al Bacino Scolante ed all'asta del fiume Sile» richiamando «la massima attenzione degli enti in indirizzo per ogni opportuna azione di vigilanza e prevenzione in ordine ai fenomeni segnalati e agli eventuali effetti attesi sul territorio». Un'esondazione a Rustega di Camposampiero, nel padovano, aveva provocato venerdì, per prevenzione, la chiusura di alcune scuole a Mirano, Mira e Noale. Più tranquilla è considerata la situazione del bacino di Livenza, Tagliamento e Lemene, sotto osservazione ma in allerta gialla.

La fase più significativa delle precipitazioni è prevista da questa notte al tardo pomeriggio di domani. Si invita a consultare le pagine istituzionali dei vari comuni, che sono stati invitati dalla protezione civile ad agire con congruo anticipo per prevenire eventuali criticità.