Dal Ben ai saluti, i ringraziamenti all'Ulss 3 e la nuova avventura a Padova

«Mentre mi accingo a lasciare l'Ulss 3 sento di dover esprimere i miei sentimenti di gratitudine». Si apre così il saluto di Giuseppe Dal Ben, direttore generale negli ultimo otto anni, in procinto di dirigere, su incarico del presidente della Regione Luca Zaia, l'Azienda ospedaliera di Padova. Al suo posto arriva il dottor Edgardo Contato.

«Rivolgo - ha scritto - il mio sincero ringraziamento per la collaborazione alle autorità civili, religiose e militari, agli amministratori locali, agli enti, associazioni, forze politiche, economiche e sociali, agli organi di informazione, per la disponibilità, la fiducia che mi sono state sempre accordate, che mi hanno consentito di assolvere al mio compito con serenità ed entusiasmo. In questo periodo, - ha aggiunto - sono state numerose le espressioni di stima e di affetto che ho ricevuto: le considero come un riconoscimento di tutto il lavoro svolto per costruire una sanità degna di questa terra eccezionale, secondo gli obiettivi dati dalla Regione Veneto e all'interno della programmazione sanitaria regionale».

«Quanto di positivo è stato realizzato - mi quindi sottolineato Dal Ben - è certamente il frutto del pieno accordo e dello sforzo comune reso possibile dalla collaborazione instaurata con tutte le autorità, con la magistratura, con le realtà che sono espressione della società civile; ogni risultato conseguito, inoltre, non sarebbe giunto senza l'apporto fattivo, appassionato e leale di tutti i miei collaboratori, che si sono distinti per l'alta professionalità e la la costante dedizione e il vivo spirito di servizio. Un grazie speciale va quindi al personale dell'Ulss 3 e alle organizzazioni sindacali, ai medici di Medicina generale e ai pediatri di libera scelta: insieme, hanno sempre dato molto e hanno permesso di raggiungere traguardi importanti di efficienza, pubblicamente riconosciuti. Porterò con me, indelebile, il ricordo di questo periodo che ha segnato la mia vita, in una città e in un territorio che merita ogni impegno e ogni successo».