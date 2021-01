Danneggiano il plateatico di un locale: denunciati

Prima si sono fermati a bere ai tavolini del locale chiuso e poi hanno preso a calci la staccionata. La polizia ha bloccato e denunciato un 16enne e un 18enne, quest'ultimo veneziano, per aver danneggiato un bar di Padova.

I fatti risalgono a lunedì pomeriggio. Il titolare del locale di via Savonarola si è affacciato dalla finestra e ha notato i due ragazzini che stavano seduti ai tavolini del suo bar chiuso. I due hanno poi preso a calci la staccionata che delimitava il plateatico rompendola. L'uomo ha chiamato il 113 e gli agenti, arrivati sul posto, hanno inseguito i giovani che, nel frattempo, si erano divisi nella fuga. Entrambi sono stati fermati dopo pochi minuti e, oltre a essere denunciati, sono stati sanzionati per non aver rispettato le norme anti-contagio.