Danneggiano 13 macchine in sosta a Mestre, minorenni segnalati

Li hanno visti e li hanno denunciati subito. La segnalazione è arrivata alla polizia la notte scorsa da un residente del quartiere Piave che ha raccontato in diretta alle Volanti quanto stava vedendo in quell'istante con i propri occhi. Questo ha permesso agli agenti di poter verificare quanto denunciato, ed effettivamente, una volta arrivati sul posto, hanno constatato la realtà di quanto avevano appreso. I poliziotti hanno visto due minorenni intenti a spaccare gli specchietti di un'auto nella zona della stazione di Mestre. In base alle verifiche successive i due sono stati ritenuti responsabili del danneggiamento di 13 macchine in tutto parcheggiate in strada.

Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e domenica. La polizia di Stato ha scoperto in flagranza due 15enni denunciati e affidati ai genitori. In base a quanto riferito al 113 erano stati visti tra via Trento e via Fagarè a danneggiare auto parcheggiate nei dintorni. Quando le Volanti della questura sono arrivate sul posto li hanno effettivameente trovati dov'era stato detto, e in flagranza di reato. I due non solo erano in possesso di un martello, ma si erano anche procurati delle ferite alle mani. Da un controllo più approfondito dell’area i poliziotti hanno visto che oltre alla vettura danneggiata altre 12 in sosta tra via Trento, via Fagarè e via Podgora avevano subito lo stesso trattamento. I minorenni avevano utilizzato il martello per rompere in successione gli specchietti delle auto e si erano feriti alle mani nel tentativo di staccarli. I due, denunciati per danneggiamento aggravato in concorso, sono stati affidati alle famiglie.