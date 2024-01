Vagava impaurito nei pressi del casello, il cagnolino Dante salvato dalla polizia

Vagava impaurito nelle vicinanze del casello autostradale, mettendo in pericolo oltre che se stesso anche le auto che transitavano, costringendole a manovre pericolose per evitare di investirlo. Gli agenti della polizia stradale lo hanno notato e non hanno esitato: lo hanno raggiunto e lo hanno messo in salvo. È una storia a lieto fine quella che riguarda Dante, un cane meticcio di taglia grande che è stato soccorso mercoledì sera nei pressi del casello di Martellago.

Il suo padrone ha potuto riabbracciarlo

Il cane, essendo terrorizzato, inizialmente scappava ogni volta che i poliziotti cercavano di avvicinarlo. Dopo diversi tentativi, gli operatori sono riusciti a rassicurarlo, riuscendo finalmente a prenderlo e, a quel punto, con molta attenzione, lo hanno fatto salire a bordo dell’auto di servizio. Una volta al sicuro nella sede della polstrada di Venezia, in attesa dell’arrivo del medico veterinario di turno, gli agenti hanno rifocillato il cane condividendo la loro cena.

Tramite la lettura del micro-chip sottocutaneo, il veterinario è riuscito ben presto a individuare il proprietario di Dante il quale, una volta contattato, si è precipitato per riabbracciarlo e riportarlo a casa, non prima di aver ringraziato, commosso, i poliziotti che gli avevano evitato una fine tragica.

